Irak sınır hattında şehit olan asker için tören düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz için tören düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Irak sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Topuksuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak ambulansa konulan Topuksuz'un naaşı memleketi Osmaniye'ye uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu