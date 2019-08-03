Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, Zilhicce ayının ilk gününün 3 Ağustos, Kurban Bayramı'nın ilk gününün ise 12 Ağustos olarak belirlendiğini duyurdu.

Ayetullah Ali Sistani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününün 12 Ağustos olduğu belirtildi.

Türkiye ise 11 Ağustos Pazar'ın Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA