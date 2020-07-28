Irak Savunma Bakanlığından Bağdat'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama
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Irak Savunma Bakanlığından Bağdat'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki El-Taci askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıya ilişkin Irak Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Irak Savunma Bakanlığından Bağdat'taki roketli saldırıya ilişkin açıklama
28.07.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.07.2020 01:08

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki El-Taci askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıya ilişkin Irak Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine bağlı askerlerin bulunduğu El-Taci askeri üssüne roketli saldırı düzenlenmişti. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, El-Taci askeri üssüne Sabulnur bölgesinden 3 adet Katyuşa roketi düştüğü aktarıldı. Güvenlik Ağı, roketlerden birinin Irak Hava Kuvvetlerinin 15. Filosuna bağlı bir uçağa isabet ettiğini ve ağır hasara yol açtığını aktardı. Güvenlik Ağı, roketlerden diğerinin silah ve top fabrikasına isabet ettiğini, son roketin ise Irak Hava Kuvvetleri 2. Filosuna düştüğünü fakat infilak etmediğini açıkladı. Açıklamada, saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. - ERBİL

Kaynak: İHA

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