Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından Kovid-19 salgınına karşı "maske takma ve sosyal izolasyon" çağrısı
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından Kovid-19 salgınına karşı "maske takma ve sosyal izolasyon" çağrısı

03.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 01:52
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından Kovid-19 salgınına karşı

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlenmesi nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceği uyarısında bulunarak, "maske takma ve sosyal izolasyon" çağrısı yaptı.

Irak hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlenmesi nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceği uyarısında bulunarak, "maske takma ve sosyal izolasyon" çağrısı yaptı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgınla ilgili durumun iyileşmesinin ülkenin risk sürecini aştığı anlamına gelmediği bildirildi.

Açıklamada, "Irak, dünyanın tehlikeli salgın durumundan da bağımsız düşünülemez. Sağlık kurallarının uygulanması noktasındaki esneklikten dolayı vakalar yeniden artışa geçebilir." uyarısında bulunuldu.

Vatandaşların, Bakanlığın belirlediği sağlık kurallarına uyum göstermediğinin altı çizilen açıklamada, son bir ayda vaka sayısındaki artışın dikkati çektiği ve kurallara uyulmaması halinde sayının ilerleyen günlerde yükselebileceği kaydedildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı, vatandaşlardan maske takmalarını isteyerek, sosyal mesafe kuralını ihlal eden sosyal etkinliklerin iptali çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Tüm bakanlıklar ve resmi kurum ve kuruluşlar, memurlarına maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafeyi koruma şartı getirmeli. Tam sokağa çıkma kısıtlaması ve kara sınırlarını kapatma kararları da yeniden alınabilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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