Irak Sağlık Bakanı'ndan mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarının ülkede tehlikeli seviyeye ulaştığı uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak Sağlık Bakanı'ndan mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarının ülkede tehlikeli seviyeye ulaştığı uyarısı

21.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 21.02.2021 20:42
Irak Sağlık Bakanı'ndan mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarının ülkede tehlikeli seviyeye ulaştığı uyarısı

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.

Bakanlığın başkent Bağdat'taki binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Temimi, "Geçen birkaç günde mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşandı." dedi.

Hastanelere başvuran kişi sayısında dikkat çekici bir yoğunluk olduğunu belirten Temimi, yükselen vaka sayılarının yanında, kritik durumdaki hasta sayısında da önemli artış olduğunu vurguladı.

- Tedbirlere uyun çağrısı

İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarındaki artışın "tehlikeli ve endişe verici bir seviyeye" yükseldiğine dikkati çeken Temimi, tüm Iraklıları alınan önlem ve tedbirlere tam olarak uymaya çağırdı.

Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.

Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi.

Ülkede maske takılması da zorunlu hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Koca
Magazin Alişan Onur Akay Seda Sayan Demet Akalın
Spor Arda Turan Cenk Tosun Abdullah Avcı Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Şehit Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak Sağlık Bakanı'ndan mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarının ülkede tehlikeli seviyeye ulaştığı uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 20:45:59. #1.15#
title