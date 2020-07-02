Irak: "Rus yapımı korona virüsü ilacı almadık" Irak Sağlık Bakanlığı, Rus yapımı herhangi bir korona virüsü ilacı teslim almadığını ancak salgın ile mücadelede kullanılan bir ülkeden ilaçların ulaştığını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı, Rus yapımı herhangi bir korona virüsü ilacı teslim almadığını ancak salgın ile mücadelede kullanılan bir ülkeden ilaçların ulaştığını bildirdi.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü salgını için kullanılan Rusya yapımı herhangi bir ilaç alınmadığını kaydedildi. Söz konusu Rus ilacının başka tür virüsler için kullanıldığını ve yalnızca Covid-19 için kullanılmadığı aktarılan açıklamada, Bakanlığa bağlı teknik ekiplerin Rus ilacının fiyatı ve kalitesini görüşmeye devam ettiğini kaydeden açıklamada, "Bir çok ülkeden Rusya'nın geliştirdiği ilaçtan daha iyi kalitede olabilecek ilaçlar ulaştı" denildi.

Irak'ın Moskova Büyükelçisi Abdurrahman Hamid el-Hüseyni, Rusya Sağlık Bakanlığı ile görüştüğünü ve Rusya'nın korona salgını tedavisi için ürettiği ilacın alımı konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA