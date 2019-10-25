Irak protestolarında bilanço artıyor: 30 ölü, 2 bin 312 yaralı

25.10.2019 23:35

Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerin bilançosu her geçen saat artıyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği bugün meydana gelen şiddet olaylarında 30 kişinin öldüğünü 2 bin 312 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat ile çoğunluğu Şiilerin oluşturduğu güney illerinde meydana protesto gösterileriyle açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği siyasi parti korumaları ve güvenlik güçlerinin açtığı ateş ile gaz bombası kullanması sonucu 30 kişinin öldüğünü 2 bin 312 kişinin de yaralandığını belirterek "Bağdat'ta 8, Misan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Müsenna'da 1 olmak üzere toplam 30 kişinin hayatını kaybetti" bilgisini aktardı. Meydana gelen şiddet olaylarında 2 bin 312 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Bağdat'ta bin 493, Zikar 90, Vasıt 10, Müsenna 151, Basra 301, Divaniye 112, Misan 105 ve Kerbela'da 50 kişi yaralandı" denildi.

Divaniye, Misan, Vasıt, Zikar, Basrai Babil'deki protesto gösterilerinde toplam 50 siyasi parti ve hükümet binasının ateşe verildiği belirtilen açıklamada, Basra, Zikar, Müsenna, Babil ve Vasıt illerinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini bildirildi. Öte yandan Şii din adamı Mukteda Sadr'a bağlı Sairun İttifakı milletvekili Gaip Umeryri'nin Ofis Müdürünün, Zikar kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Divaniye kentinde ise Bedir Örgütü'ne ait binada yanarak kül olan 10 cesedin çıkarıldığı ve ölenlerin göstericiler olduğu aktarıldı.

Öte yandan "İran dışarı" sloganı atan protestocular Kerbela kentinde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'nin posterlerini yaktı.

(İHA)

Kaynak: İHA