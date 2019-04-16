Irak Parlamentosunda Seçim

Irak Türkmen Cephesi Başkanı (ITC) Erşet Salihi, Irak Parlamentosu'nda yapılan seçimde İnsan Hakları Komisyonu başkanlığına seçildi.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin kendisini yeniden başkanlığa seçtiğini söyledi.

Parlamentoda yapılan seçimde büyük çoğunluğun kendisine oy verdiğini belirten Salihi, geçen dönemde insan hakları ihlalleri konusunda yaptığı çalışmalarının bu tercihte etkili olduğunu kaydetti.

Türkmenler 329 kişilik Irak Parlamentosunda sadece 3 sandalye ile temsil ediliyor.

Kaynak: AA