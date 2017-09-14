Irak Parlamentosu Kerkük Valisini Görevden Azletti

Irak parlamentosu yaptığı oylamada, Kuzey Irak Bölgesel yönetimin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılmayı destekleyen Kerkük Valisini çoğunluk oyuyla görevden aldı. Irak Başbakanı Haydar Abadi Kerkük Valisinin görevden alınması için Parlamentoda oylama yapılmasını istemişti.



Parlamento başkanı Salim el Ceburi başkanlığında yapılan oylamada 328 milletvekilinden 173'ü Kerkük Vali'si Necmettin Kerim'in görevden alınmasını kabul etti.



Kürt asıllı milletvekilleri oylamanın Cumartesi günkü oturuma ertelenmesini istemesine rağmen milletvekillerin çoğunluğu oylamanın bugün yapılmasını istedi. Kürt milletvekilleri oylamayı protesto edip oturuma katılmadı.



Irak parlamentosundaki Kürt blok, referanduma katılma kararının bütün tarafların katılımıyla değil yalnızca Arap parlamenterler tarafından alındığını ileri sürerek Kerkük valisinin görevden alınmasını protesto etti.



Geçen 28 Mart'ta Kerkük Bölge Parlamentosu Kerkük'te Irak bayrağının yanında Irak bölgesel Yönetimin bayrağının da asılması kararını almıştı. - BAĞDAT