Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan Yeşil Bölge saldırısına ilişkin açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Devletin egemenliğini zayıf düşürmeyi amaçlıyorlar" denildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Devletin egemenliğini zayıf düşürmeyi amaçlıyorlar" denildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye bugün roketli saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Yeşil Bölge'ye 3 havan topunun düştüğü ve 1'inin infilak etmediğini belirtildi. Açıklamada, "Saldırıyı düzenleyenler devletin egemenliğini zayıf düşürmeyi amaçlıyorlar" ifadeleri kullanıldı.

Operasyon Komutanlığı, saldırganları yakalamak ve adalete teslim etmek için soruşturma başlatıldığını aktarırken, vatandaşların saldırı hakkında bildiklerini anlatmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Ocak ayından bu yana Irak'taki ABD askeri üsleri ve misyonlarına yönelik 30'dan fazla roketli saldırı düzenlendi. - ERBİL

Kaynak: İHA