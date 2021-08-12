Irak ordusu ve Peşmerge ortak askeri merkezlerde iş birliği yapacak

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinde ortak askeri merkezler kurma kararı aldığı belirtildi.

Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Kerkük, Musul ve Diyala vilayetlerinde ortak askeri merkezler kurma kararı aldığı belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığı ve IKBY Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan 3 vilayetin güvenliğini ele almak üzere Erbil'de bir toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Heyetler, Musul'un batısı, Kerkük, Mahmur ve Hanekin'deki ortak merkezler meselesini görüştü." dedi.

Eminki, ortak merkezlerde istihbarat ve güçlü iş birliği için Irak ordusu ve Peşmerge'den 2 tugay oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin konuşlandığı bölgeler arasında kalan Kerkük, Musul ve Diyala'nın özellikle kırsal kesimlerinde terör örgütü DEAŞ aktif bir şekilde hareket ederek saldırılar düzenleyebiliyor.

Peşmerge ve Irak ordusunun yokluğundan istifa eden DEAŞ, zaman zaman başta siviller olmak üzere güvenlik güçleri ve enerji altyapılarını da hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci