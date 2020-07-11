Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon

Irak'ta, merkezi hükümete bağlı güçler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 3 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'ın İran sınırına yakın kırsal bölgelerdeki hedeflerine ortak bir operasyon başlattı.

Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon
11.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:06

Irak'ta, merkezi hükümete bağlı güçler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 3 yıl aradan sonra ilk defa terör örgütü DEAŞ'ın İran sınırına yakın kırsal bölgelerdeki hedeflerine ortak bir operasyon başlattı.

Irak ordusu Ortak Operasyonlar Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Abdulemir Kamil eş-Şamari, yayımladığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki Diyala vilayetinde Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasında bulunan 17 bin metrekarelik alanda askeri bir operasyonun başlatıldığını bildirdi.

Operasyonun hedefini DEAŞ'ın komşu İran sınırına yakın kalıntıların temizlenmesi olarak açıklayan Şamari, Diyala vilayetinde istikrar ve güvenliğin sağlanmasını amaçladıklarını ifade etti.

IKBY ve Irak merkezi hükümetinini 2017'den bu yana ilk defa DEAŞ'a yönelik ortak bir operasyon gerçekleştirdiğine dikkati çeken Şamari, Peşmergenin, Irak ordusunun, polisin, Haşdi Şabi güçlerinin katıldığı harekata Irak'a ve uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini kaydetti.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, 4 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde terörle mücadelede birlikte hareket etmesi için 4 ortak operasyon merkezinin kurulduğunu söylemişti.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY, Ekim 2017'den bu yana söz konusu 4 vilayette DEAŞ'a karşı ortak bir operasyon düzenlemiyordu.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Ekim 2017'de Peşmerge'nin elinde tuttuğu tartışmalı bölgelerin tümüne operasyon düzenlemişti.

Peşmerge güçleri Bağdat'ın operasyonu üzerine başta Kerkük olmak üzere tüm tartışmalı bölgelerden çatışmasız bir şekilde geri çekilmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi Politika
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim? Güncel
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Bodrum'da denizde fenalaşan eski belediye başkanı Mehmet Doğan Taşdelen, öldü
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
İngili efsanesi Jackie Charlton, yaşamını yitirdi
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu iple boğularak öldürüldü!
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Ayasofya'nın cami olması dünya basınının gündeminde: Erdoğan amacına ulaştı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Cem Davran Mabel Matiz Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Serdar Gürler Ali Palabıyık Henry Onyekuru Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Ak Parti Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Irak ordusu ve Peşmerge'den 3 yıl sonra ortak operasyon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 13:11:38. #1.14#
title