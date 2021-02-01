Irak ordusu, Peşmerge'nin Kerkük'e ilerleyişini durdurdu
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Irak ordusu, Peşmerge'nin Kerkük'e ilerleyişini durdurdu

01.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:20
Irak ordusu, Peşmerge'nin Kerkük'e ilerleyişini durdurdu

Irak ordusunun, Peşmerge'nin Kerkük kentine ilerleyişini durdurduğu açıklandı.

Irak ordusunun, Peşmerge'nin Kerkük kentine ilerleyişini durdurduğu açıklandı.

Kerkük Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge'nin kente ilerlemesi üzerine Irak ordusundan takviye kuvvet talebinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, talep üzerine kentin kuzeybatı bölgesinde konuşlanan Irak ordu güçlerinin Sergaran nahiyesine ilerlediği aktarıldı.

Petrol alanlarının yoğunlukta bulunduğu Sergaran nahiyesi yakınlarında taraflar arasında sorun çıkmaması için söz konusu talepte bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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