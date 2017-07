Irak Ordusu Musul'da Zaferini İlan Etmeye Hazırlanıyor

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonda son aşamaya gelindi.



Ordu güçlerinin, örgütün elinde kalan son bölge olan eski kentte hakimiyeti birkaç saat içerisinde tümüyle sağlayacağı kaydedildi.



#BREAKING Iraq state TV says #Mosul battle to end within hours. Military is meters away from last #ISIS stronghold in the Old City #Iraq— Stephen Kalin (@stephenkalin) July 8, 2017



Irak Devlet Televizyonu, askeri kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, ordu güçlerinin zafere sadece birkaç adım mesafede olduklarını duyurdu.



Yoğun sokak çatışmalarının devam ettiği bölgede, kara birliklerine hava desteği de sağlanıyor.



Irak Emniyet Müdürlüğü'nden Tümgeneral Raid Cevdet de Musul'daki görevlerinin yüzde 99'unun tamamlandığını söyledi.



Cevdet, En-Necfi bölgesinde gizlenen örgüt militanlarının etkisiz hale getirilmesi ve tuzaklanan patlayıcıların bulunup imha edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.



Suriye'nin Rakka kentini kendine başkent olarak ilan eden IŞİD, 2014 yılının Haziran ayında Musul'u ele geçirmişti.



Musul'da 266 gündür devam eden operasyonlarda iki binden fazla sivil yaşamını yitirdi.



Bağımsız kaynakların verilerine göre, son 3 yılda 5 bini IŞİD'in infazları olmak üzere 7 binden fazla sivil yaşamını yitirdi.



ABD öncülüğündeki koalisyonun destek sağladığı Irak ordusu ile Kürt Peşmerge güçleri, 17 Ekim 2016'da kentin IŞİD'den arındırılması için operasyon başlattı.



Önce kentin doğu yakasında hakimiyeti sağlan Irak güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasının geri alınması için 19 Şubat'ta üç farklı cepheden taarruza geçti.



Çatışmalardan dolayı Musul kent merkezinin her iki cenahında büyük yıkım oluştu.



Yerel yetkililere göre, çatışmaların yoğun yaşandığı batı yakasının yüzde 80'i, doğu yakasının ise 35'i zarar gördü.



Kentte yollar, köprüler, okullar, camiler ve hastaneler ile altyapı tamamen göçtü.



As the battle for #Mosul draws to a brutal end, hospitals are overwhelmed with patients injured by blasts and bullets – many are children. pic.twitter.com/27ynrPdzjR— ICRC (@ICRC) July 8, 2017



Her iki yakayı birbirine bağlayan 5 köprü kullanılamaz hale geldi.



Dar sokakların olduğu Eski Musul hayalet kente dönmüş durumda.



Auteur: euronews-tr



Tags: Musulda Irak zaferini euronews ilan ordusu Irak savaşı hazırlanıyor news etmeye Gepost: 08 juli 2017