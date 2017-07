Irak Ordusu Musul'da Zafer Kutlamalarına Başladı

Irak'ın Musul kentinden uzun zamandan sonra ilk defa silah sesleri yerine kutlama sesleri geliyor. Kentteki son IŞİD varlığını da tamamen kuşattıklarını belirten Irak Ordusu, çok yakında 'tam bir zaferin' ilan edileceğini söyleyerek kutlama yaptı.



Kent Irak bayraklarıyla donatılırken, bu bayraklardan birisi de 3 sene önce IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin sözde halifeliğini ilan ettiği Nuri Camisi'ne asıldı. IŞİD'in simgesel kalelerinden biri olan caminin büyük bir kısmı, militanlarca geçtiğimiz hafta bombalanmıştı.



Yetkililer, Dicle Nehri üzerindeki son köprünün kontrolünün ele geçirilmesiyle IŞİD'in kentteki son kaçış yolunun da kapatıldığını açıkladı. Ülke çapında resmi olarak bir haftalık kutlama kararı alınması beklenirken, zafer ilanını Başbakan Haydar el-Abadi'nin Musul'a gelerek yapacağı bildirildi.



Kutlamaların yapıldığı mahallenin birkaç sokak ötesinde ise Irak Ordusu'nun kentin batı ve güneyinde IŞİD'in son kalan varlığıyla çatışmaları sürüyor. Bu bölgelerde halen 50 bin sivilin de mahsur kaldığı gelen haberler arasında. Musul'da sivillerin yaşadığı mahallelerinde sokak sokak süren yaklaşık dokuz aylık çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, kent nüfusunun neredeyse yarısı olan 900 bin kişi ise evlerini terk etti.



