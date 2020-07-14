Irak ordusu ile peşmerge güçleri arasında 3 yıl aradan sonra işbirliği Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri arasında 2017'den bu yana ilk kez DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirildi.

Irak ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge güçleri arasında 2017'den bu yana ilk kez DEAŞ'a karşı ortak operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ta son aylarda harekete geçen terör örgütü DEAŞ'a karşı Irak ordusunun başlattığı "Irak'ın Kahramanları" adlı operasyonlara Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait peşmerge güçleri yer aldı. Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Diyale ilinde terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen "Irak'ın Kahramanları" adlı operasyonlarda peşmerge güçleriyle güvenlik ve istihbarat koordinasyonu bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, iki taraf arasındaki terör örgütüne karşı işbirliğinin, Terörle Mücadele Birimleri'nin uyguladığı yeni strateji sonucu doğduğu kaydedildi.

Irak Savunma Bakanlığı ile Peşmerge Bakanlığı son haftalarda terör örgütüne karşı ortak operasyon yürütülmesini görüşmüştü. Irak'ta 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından peşmerge güçleri başta Kerkük olmak üzere iki yönetim arasındaki tartışmalı bölgelerin çoğuna yerleşmişti.

IKBY'nin Eylül 2017 yılında ilan ettiği tartışmalı bağımsızlık referandumunu bastıran Irak ordusu, Kerkük ve diğer bölgelerden peşmerge güçlerini çıkarmıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA