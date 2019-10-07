Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti
Ordudan yapılan yazılı açıklamada "angajman kuralları dışında aşırı güç kullanılmıştır ve bu yanlış emri veren komutanlar hakkında soruşturma açılmıştır," dendi
Irak ordusu yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti.
Ülkede bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti. Yüzden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle