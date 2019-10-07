Irak ordusu hükümet karşıtı gösterilere müdahalede orantısız güç kullanıldığını kabul etti

07.10.2019 17:36

Irak ordusu yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde orantısız güç kullanıldığını kabul etti.



Ülkede bir haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahale etti. Yüzden fazla kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle