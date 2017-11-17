Irak Ordusu Deaş'ın Son Kalesini Geri Aldı

Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın son kalesi olan Rava kasabasını geri aldı. Terör örgütü DEAŞ, Irak ve Suriye'den tamamen temizleniyor. Irak güçleri, Anbar vilayetine bağlı ve ülkede DEAŞ'ın son kalesi olan Rava kasabasının geri alındığı açıklandı. DEAŞ'a karşı yürütülen operasyondan sorumlu General Abdelamir Yarallah, "Irak kuvvetleri Rava'yı tamamen kurtardı ve buradaki binalara Irak bayrağını dikti" dedi.



Irak'ın batısında yer alan Rava, DEAŞ'ın elinde bulundurduğu son bölge olarak biliniyor.



Geçen hafta Irak ordusu, daha büyük bir kasaba olan El Kaim'i ele geçirmişti. Irak ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rava yakınlarındaki 10 köyün DEAŞ'tan temizlendiği belirtilmişti.



(İHA)