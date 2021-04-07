Irak, Mısır ve Ürdün liderlerinin katılımıyla Bağdat'ta yapılacak üçlü zirve bir kez daha ertelendi
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Irak, Mısır ve Ürdün liderlerinin katılımıyla Bağdat'ta yapılacak üçlü zirve bir kez daha ertelendi

Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Irak, Mısır ve Ürdün liderlerinin katılımıyla Bağdat'ta yapılacak üçlü zirve bir kez daha ertelendi

Irak hükümeti, Bağdat'ta Ürdün ve Mısır ile gerçekleştirilmesi beklenen üçlü zirvenin ikinci kez ertelendiğini duyurdu.

Irak hükümeti, Bağdat'ta Ürdün ve Mısır ile gerçekleştirilmesi beklenen üçlü zirvenin ikinci kez ertelendiğini duyurdu.

Irak Kültür Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Hasan Nazım, resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, ertelemenin Ürdün'de yaşanan güvenlik durumundan kaynaklandığını belirtti.

Nazım, "Irak, Ürdün'ün istikrarı ve güvenliğinden yanadır. Ürdün'e yönelik her tehdit ortaklığımıza, istikrarımıza ve güvenliğimize yönelik bir tehdit olur." dedi.

Irak Hükümet Sözcüsü, ertelenen zirvenin ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 26 Mart'ta ülkesiyle Mısır ve Ürdün arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü zirvenin Mısır'da yaşanan tren kazasından dolayı ertelendiğini duyurmuştu. Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün 2.Kralı Abdullah'ın zirveye katılmak üzere Bağdat'a gelmesi bekleniyordu.

Bu gelişmenin ardından 29 Mart'ta Bağdat'ta bir araya gelen üç ülkenin dışişleri bakanları, liderler zirvesinin en kısa sürede yapılmasına ilişkin mesajlar vermişti.

Irak, Mısır ve Ürdün liderleri arasındaki üçlü zirvenin ilki Ağustos 2020'de Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilmiş, zirvede enerji, ticaret ve yatırım alanında ortak ekonomik anlaşmalar imzalanmıştı.

Ürdün'deki gelişmeler

Ürdün, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve bazı üst düzey kişilere yönelik soruşturmayla ilgili son günlerde sıcak gelişmelere sahne olmuştu.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, 3 Nisan'da, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Ürdün Kraliyet Divanı, 5 Nisan'da, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza attığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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