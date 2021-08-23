Hollandalı Teknik Adamdan Yüksek İrtifaya Övgü Dolu Sözler: "Şahane Bir Tesis"
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Hollandalı Teknik Adamdan Yüksek İrtifaya Övgü Dolu Sözler: "Şahane Bir Tesis"

Hollandalı Teknik Adamdan Yüksek İrtifaya Övgü Dolu Sözler: 'Şahane Bir Tesis'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte Erciyes'te konaklayan Irak Milli Takımı teknik heyetini ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte Erciyes'te konaklayan Irak Milli Takımı teknik heyetini ziyaret etti. Irak Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat, "İyi ki burayı tercih etmişiz. Şahane bir tesiste, şahane bir sahada kamp yapıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapan Irak Milli Takımı'nın çalıştırıcısı, dünyaca ünlü Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat ve teknik heyeti ile konakladıkları otelde bir araya geldi.

Irak Milli Takımı'nın Kayseri'de Erciyes'i tercih etmesinden çok memnun kaldıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Umarız burada memnun kalmışsınızdır. Kamp merkezi olarak yüksek irtifa anlayışı içerisinde en uygun yerlerden biri olarak değerlendireceğinizi umuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde yapacağınız karşılaşmalarda başarılar diliyoruz. Siz zaten başarısını kanıtlamış hocamızsınız. Kardeş Irak da bizim için önem arz eder. Irak Milli Takımı'nı burada görmekten, bu kampımızdan yararlanmasından çok memnun kaldık ve sevindik" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin tüm dünyaya duyurulmasını temenni ederek, "Siz de bu memnuniyetinizi daha sonraki süreçte diğer takım ve hocalarla paylaşıp, Kayseri'mize futbol camiasına böylece bir tesis kazandırmanın memnuniyetinin dalga dalga yayılmasının tohumları atılmış olacak.

"ŞAHANE BİR TESİSTE KAMP YAPIYORUZ"

Bir dönem Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı Teknik Direktör Dick Advocaat, Kayseri'de bulunmaktan ve kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fenerbahçe ile Kayseri'ye karşı iki kez oynadım. Böyle bir etkinlik olduğunu bilmiyorduk, iyi ki burayı tercih etmişiz. Şahane bir tesiste, şahane bir sahada kamp yapıyoruz. Oyuncularımızın aldıkları zevki idmanda görebiliyorum. Elimden geldiğince buranın yayılması için tüm çevreme iletmekten memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, misafirlere 6 bin yıllık geçmişinde değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış Kayseri'de bulunan Kültepe Kaniş Karum hakkında bilgiler vererek, orada çıkan tarihi tabletlerin replikasını hediye etti.

Vali Şehmus Günaydın da Iraklı misafirlere 'hoş geldiniz' diyerek, Erciyes'in önemli bir kamp merkezi olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da eşlik etti.

Hollandalı Teknik Adamdan Yüksek İrtifaya Övgü Dolu Sözler: 'Şahane Bir Tesis'
Hollandalı Teknik Adamdan Yüksek İrtifaya Övgü Dolu Sözler: 'Şahane Bir Tesis'
Hollandalı Teknik Adamdan Yüksek İrtifaya Övgü Dolu Sözler: 'Şahane Bir Tesis'

Kaynak: Habermetre

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