Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından...
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Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından...

Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından... - Haberler
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