Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından...

Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.