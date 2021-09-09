Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından...
Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak/Metina'da, Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan 3 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı