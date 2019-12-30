Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız
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Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de konuşlu Hizbullah Tugayları'na ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemesinin ardından örgüt, ABD'den intikam alınacağını bildirdi

30.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:02
Irak merkezli Hizbullah örgütü: Kara karga Amerikan şeytanından intikam alacağız

Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Suriye'de konuşlu Hizbullah Tugayları'na ait askeri noktalara hava saldırısı düzenlemesinin ardından örgüt, ABD'den intikam alınacağını bildirdi.


İran destekli silahlı grup, ABD'nin saldırılarında 25 üyelerinin öldüğünü ve 55 yaralıları bulunduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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