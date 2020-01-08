Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı
Haberler » Güncel » Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı - Haber

Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19
Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı

yerel medyası, tarafından bu ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.

Görüntü Dökümü

------------

-Hit şehri yakınına isabet eden füzenin fotoğrafları

-Füzenin farklı açıdan fotoğrafları


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler