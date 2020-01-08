Irak medyası Hit şehrine düşen İran füzesinin fotoğraflarını yayınladı
Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.
08.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:19
Irak yerel medyası, İran tarafından bu sabah ABD askerlerine yönelik düzenlenen füze saldırısında El Anbar bölgesindeki Ayn el-Esad Hava Üssü yakınındaki Hit şehri kırsalına düşen ancak patlamayan bir füzenin fotoğraflarını paylaştı.
Görüntü Dökümü
-------------Hit şehri yakınına isabet eden füzenin fotoğrafları
-Füzenin farklı açıdan fotoğrafları
Kaynak: DHA