Irak Meclisi'ne korona virüsü sıçradı Irak Meclisi'nde 53 milletvekilinin yeni tip korona virüsüne (Covid-19) yakalandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Irak Meclisi'nde 53 milletvekilinin yeni tip korona virüsüne (Covid-19) yakalandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Irak Meclisi milletvekillerinden Bedir el-Ziyadi, 53 milletvekiline korona virüsü teşhisi konulduğunu belirterek, bunların 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi. Meclisin korona salgını nedeniyle dünyadaki diğer meclisler gibi aktif olmadığını kaydeden el-Ziyadi, meclisin iç tüzüğe göre Eylül ayında sona erecek 3 aylık tatilde olduğunu belirtti. Meclisin olağanüstü oturumu yapma yetkisinin meclis başkanlığına ait olduğunu ve milletvekillerinin oturuma katılmaya hazır olduklarını söyleyen el-Ziyadi "Meclisteki komisyonların çalışmaları devam ediyor. Oylamayı ve tartışmayı bekleyen önemli yasalar var. Oturum için hazırız" ifadelerini kullandı.

Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili Geyda Kembeş, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle geçen ay hayatını kaybetmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA