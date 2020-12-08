Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Salihi: "Süleymaniye'de göstericilere karşı şiddet uygulanmamalı"

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Erşat Salihi, Süleymaniye kentinde memur maaş ödemelerinin gecikmesini protesto eden göstericilere karşı güvenlik güçlerinin şiddete başvurmaması gerektiğini söyledi.

Erşat Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnsan Hakları Komisyonu olarak Süleymaniye'de devam eden protestoları yakından takip ettiklerini aktardı.

İfade özgürlüğü ve barışçıl gösterilerin anayasal hak olduğunu ve buna herkesin saygı duyması gerektiğini belirten Salihi, "Süleymaniye'de göstericilere karşı şiddet uygulanmamalı, zor kullanılmamalı. Göstericilerin can güvenliklerinin korunması gerekir." dedi.

Herkesin sağduyulu hareket etmesinin önemini vurgulayan Salihi, kentteki özel ve kamu binaların korunmasının vatandaşlık görevi olduğunu dile getirdi.

Aynı zamanda Irak Türkmen Cephesi Başkanı olan Salihi, gözaltına alınan barışçıl göstericilerin serbest bırakılmasını, bölgedeki işsizlik sorununa çözüm getirilmesini ve geciken memur maaşlarının ödenmesini istedi.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde memur maaşlarının gecikmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinin protesto edildiği gösterilerde iki günde 4 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb