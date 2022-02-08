Irak Meclisi, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurularını yeniden başlattı

Irak Meclisi bugün, cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden adaylık başvurularını kabul edeceğini duyurdu.

Irak'ta dün gerçekleştirilen oturumda yeterli milletvekili sayısı bulunmadığı gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı seçimi yapılamaması üzerine Irak Meclisi, cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün yeniden farklı adayların başvurularının kabul edileceğini duyurdu. Irak Meclisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimi için anayasal sürenin dolmasının ardından bugünden itibaren yeni adayların kabul edileceği bildirildi. Açıklamanın devamında, Cumhurbaşkanı adaylarının bugünden itibaren 3 günlük süre içerisinde başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Şii lider Mukteda Sadr'ın geçtiğimiz Cumartesi günü Sünnilerin çatısı altında toplandığı el-Siyade (Egemenlik) Koalisyonu ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) gerçekleştirdiği boykotların ardından toplamda 329 milletvekilinden yalnızca 58'inin oturumda bulunması nedeniyle dün cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilememişti. - ERBİL

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