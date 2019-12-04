Irak Meclisi, Cumhurbaşkanından yeni başbakan için teklif istedi

04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:33

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi'nin yerine yeni başbakan seçilmesi için Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten aday teklifinde bulunmasını istedi.



Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e gönderdiği yazıda, meclisin 29 Ekim tarihinde istifasını onayladığı Adil Abdülmehdi'nin yerine 15 gün içerisinde bir aday teklif etmesini istedi.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçtiğimiz Ekim ayında başlayan ve kısa bir süre sonra güney illerine de sıçrayan işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan protesto gösterileri kısa bir süre içerisinde hükümeti düşürme protestolarına dönüştü. İki ay süren protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu 400'den fazla protestocu hayatını kaybederken yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı.



Başbakan Adil Abdülmehdi artan baskıların ardından 29 Ekim'de istifasını sunmuştu. - ERBİL

Kaynak: İHA