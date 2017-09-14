Irak Meclisi, Başbakan Haydar El-İbadi'nin Talebi Üzerine Yaptığı Oylamada Kerkük Valisi Necmeddin...

Irak Meclisi, Başbakan Haydar El-İbadi'nin Talebi Üzerine Yaptığı Oylamada Kerkük Valisi Necmeddin...

Irak Meclisi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin talebi üzerine yaptığı oylamada Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azline karar verdi.

Irak Meclisi, Başbakan Haydar El-İbadi'nin Talebi Üzerine Yaptığı Oylamada Kerkük Valisi Necmeddin...

Irak Meclisi, Başbakan Haydar el-İbadi'nin talebi üzerine yaptığı oylamada Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azline karar verdi