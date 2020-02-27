Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi
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Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi

Irak Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması sebebiyle, oylamanın ertelendiğini duyurdu.

27.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:00
Irak Meclisi, Allavi hükümetinin güvenoyu oturumunu erteledi

Meclisi, Muhammed Tevfik Allavi hükümeti için yapılacak güven oylamasında toplantı yeter sayısına ulaşılamaması sebebiyle, oylamanın ertelendiğini duyurdu.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Allavi'nin sunduğu kabine listesi için güven oylaması yapılamadı.

Güven oylamasının, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için gerçekleştirilemediği kaydedilen açıklamada, oturumun ne zaman yapılacağı bilgisi de paylaşılmadı.

Başbakan Adil Abdulmehdi'nin 29 Kasım 2019'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Kaynak: AA

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