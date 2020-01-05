Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi
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Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Irak Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

05.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:54
Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi

Meclisi, oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı aldı.

Mecliste yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verildi.

Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.

Oylamanın ardından Şii vekiller mecliste, "ABD'ye hayır", "Mühendis'e evet, "Süleymani'ye evet" ve "Ey işgalci çık dışarı" sloganları attı.

Kaynak: AA
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