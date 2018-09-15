Irak Meclis Başkanlığına Muhammed Halbusi Seçildi

Irak meclisinde bugün yapılan oylamada Sünni Arap adaylardan Muhammed Halbusi en çok oyu alarak yeni Meclis Başkanı oldu.

Meclis Başkanını belirlemek üzere bugün düzenlenen oturumda yapılan gizli oylamada, 5 adaydan biri olan Sünni Arap aday Muhammed Halbusi, Başkanlığa seçildi.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, eski Savunma Bakanı Halid el-Ubeydi, Raad Dahleki ve Talal Zavbaii de Meclis Başkanlığı yarışına katılan isimler arasındaydı.

Oylamada Halbusi 169, Ubeydi 89, Nuceyfi 19 diğer adaylar ise birer oy aldı.

Meclis Başkanlığı yarışına katılan Ahmed Cuburi çekildiğini açıklamış, yarışa Halid el-Ubeydi katılmıştı.

Bir önceki dönem Meclis Maliye Komitesi Başkanı olan Halbusi, milletvekili seçildiği döneme kadar Enbar Valiliği görevini yürütüyordu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı hükümet henüz kurulamadı.