Irak Meclis Başkanlığına Halbusi yeniden seçildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Irak Meclis Başkanlığına Halbusi yeniden seçildi

Irak Meclis Başkanlığına Halbusi yeniden seçildi
AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Meclis Başkanlığına Muhammed Halbusi yeniden seçildi.

Irak'ta Meclis Başkanlığına Muhammed Halbusi yeniden seçildi.

329 sandalyeli Mecliste yapılan oylamada 228 milletvekili oy kullandı. Başkanlık için Muhammed Halbusi ve Mahmud Meşhedani yarıştı.

Halbusi, aldığı 200 oyla yeniden başkan seçildi.

Muhammed Halbusi, geçtiğimiz dönemde de Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştü.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title