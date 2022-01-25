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Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı

Irak Meclis Başkanı'nın konutuna füze atıldı

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutuna füze atıldığı bildirildi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin Enbar vilayetindeki konutuna füze atıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinin farklı bölgelerine 4 füzeyle saldırı düzenlendi.

Füzelerden birinin Meclis Başkanı Halbusi'nin Garma ilçesindeki konutunun yakınına düştüğü aktarıldı.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, 9 Ocak'taki Meclis Başkanlığı seçiminin yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddederek, seçimin yasal olduğuna karar vermişti. İran'a yakın Şii gruplar, Halbusi'nin aday olduğu oylamaya katılmamıştı.???????

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri

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