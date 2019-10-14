Irak Maliye Bakanı'ndan "petrole bağımlılığın" azaltılması çağrısı - ERBİL

14.10.2019 19:36

Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin, ülkede petrole bağımlılığın azaltılması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Erbil'de düzenlenen bir konferansta konuşan Hüseyin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hüseyin, ülke ekonomisinin yüzde 90'ını teşkil eden petrole bağımlılığın azaltılması için başka alanlara da yönelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Iraklı Bakan, "Ülke ekonomisinin gelişmesi için farklı alanlardan da gelir elde etmemiz lazım. Bu yıl tarım alanında özellikle de buğday hasadında büyük artış kaydedildi. Irak hükümeti, inanç turizminin de gelişmesi için yatırım yapmaya çalışıyor." dedi.

Gösteriler bütçeyi olumsuz etkiledi

1 Ekim'de başkent Bağdat ve güney kentlerde patlak veren hükümet karşıtı gösterilerin ülkenin 2020 yılı bütçesini etkileyeceğini dile getiren Hüseyin, bütçede petrol fiyatlarının varil başına 46-50 dolar olarak hesaplanması ve gösterilerden sonra 200 bin kişinin ordu ve polis birimlerinde istihdam edilmesi kararının bütçeye ciddi şekilde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Hüseyin, ülke ekonomisinin yüzde 88-90'ının petrole dayalı olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle petrol fiyatlarının düşmesi veya artmasının ülke bütçesi ve ekonomisini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Bağdat-Erbil arasındaki ilişkilere değinen Hüseyin, son 3 yılda ikili ilişkilerin kötü olduğunu ancak şu anda iki taraf arasında yeni bir sayfa açıldığını ve müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA