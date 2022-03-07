Irak, Lübnanlılara sınır kapısında verilen vize süresini 6 aya çıkardı

Lübnan vatandaşlarına Irak'a girişte verilen vize süresinin 1 aydan 6 aya çıkarıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Irak Sanayi ve Maden Bakanı Menhel Aziz el-Habbaz, Beyrut'taki resmi temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnanlı mevkidaşı George Buşkyan ile hükümet sarayında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Habbaz ve Buşkyan ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülkenin ortak çıkarına hizmet edecek şekilde iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Lübnanlı Bakan Buşkyan, yakında Başbakan Mikati liderliğindeki bir heyetin Bağdat'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Lübnanlıların Irak'a girişi için sınır kapıları ve havalimanlarında verilen 1 aylık vize süresinde de değişiklik yapıldığını aktaran Buşkyan, "Irak tarafı Lübnanlılara verilen vize süresinin çoklu giriş olmak üzere 6 aya uzatıldığını bildirdi." dedi.

Iraklı Bakan Habbaz da iki ülke arasında özellikle sanayi ve endüstri sektöründe iş birliğinin artırılması hususunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Habbaz, görüşmede, Lübnanlı heyetin planlanan Bağdat ziyareit, vize, ulaştırma konuları ve iç meselelerin de ele alındığını dile getirdi.

Lübnan'da 2019'dan beri kötüleşen ekonomik durum nedeniyle birçok Lübnanlı iş için Irak'ı tercih ediyor.

Irak ve Lübnan arasında özellikle 2021'den beri petrol, güvenlik ve sanayi alanında anlaşmalar yapılması için yoğun görüşmeler yürütülüyor.