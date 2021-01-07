Irak, Libya ve Tunus, Körfez krizinde sağlanan uzlaşıdan memnun

Irak, Libya ve Tunus, Suudi Arabistan ile Katar'ın karşılıklı olarak kara, hava ve deniz sınırlarını açmasını ve Körfez krizinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

Irak, Libya ve Tunus, Suudi Arabistan ile Katar'ın karşılıklı olarak kara, hava ve deniz sınırlarını açmasını ve Körfez krizinde sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Körfez'de sağlanan uzlaşı dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, uzlaşmanın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile Arap saflarının birliğini güçlendireceğini vurguladı.

Libya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac da yaptığı yazılı açıklamada, Körfez'de sağlanan uzlaşıdan dolayı memnuniyetini ifade ederek, bunu "Arapların yeniden birleşmesine ve Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmasına ve tüm olumsuz müdahalelerin sona ermesine yol açan doğru yönde atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Serrac, Körfez'deki ilişkilerin yeniden inşası konusunda gösterdiği çabadan dolayı Kuveyt'e, ev sahipliğinden dolayı da Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK Zirvesi'nde daha iyi bir gelecek için bölge halklarının özlemlerine cevap verecek şekilde ortaya çıkan ortak iradeden övgüyle bahsedildi.

Açıklamada, başta Kuveyt olmak üzere çeşitli tarafların ilişkileri normal seyrine geri döndürmek için gösterdikleri büyük çabaların takdirle karşılandığı kaydedildi.

Dün, Filistin, Lübnan, Yemen ve Sudan'dan yapılan açıklamalarda da Suudi Arabistan ile Katar arasında varılan uzlaşıdan memnuniyet duyulduğu ifade edilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar