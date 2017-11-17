Irak'lı Türkmen ailenin "Yardım çığlığı"

Irak'lı Türkmen anne Taliyah Zeyd: "Uçaktan atılan bombalar evime düştü. Çocuklarım yaralanırken eşim vefat etti"

"Çocuklarım hasta kimliğim olmadığı için doktora gidemiyoruz"

"Elimde kalan son yüzüğüm ile ev kiraladım"



ANKARA - Ankara'da son yüzüğü ile kiraladığı bir evin tek odasında 5 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Irak'lı Türkmen Anne, "Uçaktan atılan bombalar evime düştü. Çocuklarım yaralanırken eşim vefat etti" dedi. Anne, ayrıca çocuklarının hasta olduğunu belirterek, "Kimliğimiz olmadığı için doktora gidemiyoruz" ifadesini kullandı.

"Bir yüzüğümü sattım ev kiraladım"

Irak'ta yaşadıkları evlerine bomba düştükten sonra eşini kaybeden ve yaşanan olayda bir oğlu yaralanan Irak'lı Türkmen anne, hayırseverlerden yardım bekliyor. En büyük kız çocuğunun 15 yaşında olduğunu ve en küçük çocuğunun ise 10 aylık olduğunu söyleyen Irak'lı Türkmen anne Taliyah Zeyd, "Biz savaştan kaçtık. Çok düzgün ve güzel bir yaşantımız vardı. Uçaktan atılan bombalar evime düştü. Çocuklarım yaralandı. Eşim vefat etti. Bizim yaşayacak bir yerimiz kalmadı. Daha sonra biz oradan ayrılarak Musul'a gittik. Biraz orada yaşadıktan sonra buraya gelme kararı aldık. Bir adam bize yardım etti bizi buraya getirdi. Burada akrabalarım vardı. Çocuklarımı beslemeye çalışıyorum. İki aydır Türkiye'de yaşıyorum. Akrabalarımın yanında bir süre kalabildim onlarında durumu kötüydü. Daha sonra bir yüzüğüm ve altınım vardı, onları sattım ve ev kiraladım" şeklinde konuştu.

Irak'lı Türkmen anne, "Benim burada kimliğim yok. Çocuklarım hasta doktora gidemiyoruz. Başta akrabalarımız bize ilaç aldı. Doktora gidiyoruz kimlik olmadığı için kabul etmiyorlar bizi" dedi.

"Çocukları elindeki yüzüklerle geçindirmiş"

Irak'lı aileyi fark eden hayırsever komşu Nezehat Tekcan, "Bizim bu aileden haberimiz yoktu. Dün akşam eşim binamıza böyle birinin taşındığını söyledi. Ben akşam yemeğini hazırlamıştım. Buraya da getirdim yeni taşındıkları için. Bizde evi böyle görünce bir şeyler yapmak istedik. Taliyah bize 'Irak'taki evine bomba düştüğünü, eşinin rahmetli olduğunu bir çocuğunun da yaralandığını' söyledi. Ablanın 5 çocuğu var en küçüğü 10 aylık en büyüğü ise kız çocuk 15 yaşında. Oturma izinlerinin olduğunu söyledi ama kimlikleri yok. Buraya gelirken de sadece bir yüzüğünü sattığını söyledi. Çocukları elindeki yüzüklerle geçindirmiş. Daha 10 aylık olan bebek çok hasta ama hastaneye gidemiyorlar. Bu sebeple duyarlı insanlardan yardım bekliyorlar" diye konuştu.