Irak'la ticaretin devamı için Habur'a yakın 'ticaret bölgesi' önerisi
Şırnak İş İnsanları Derneği Başkanı, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu ve TÜRKONFED Üyesi Nihat Bilişik, Habur'a komşu olan İbrahim Halil Gümrüğü'ndeki boş alana ticaret bölgesi kurulması önerisi getirdi.
20.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:12
Şırnak İş İnsanları Derneği Başkanı, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu ve TÜRKONFED Üyesi Nihat Bilişik, Habur'a komşu olan İbrahim Halil Gümrüğü'ndeki boş alana ticaret bölgesi kurulması önerisi getirdi.
Kaynak: Dunya.com