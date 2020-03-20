Irak'la ticaretin devamı için Habur'a yakın 'ticaret bölgesi' önerisi Şırnak İş İnsanları Derneği Başkanı, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu ve TÜRKONFED Üyesi Nihat Bilişik, Habur'a komşu olan İbrahim Halil Gümrüğü'ndeki boş alana ticaret bölgesi kurulması önerisi getirdi.

Şırnak İş İnsanları Derneği Başkanı, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu ve TÜRKONFED Üyesi Nihat Bilişik, Habur'a komşu olan İbrahim Halil Gümrüğü'ndeki boş alana ticaret bölgesi kurulması önerisi getirdi. Kaynak: Dunya.com