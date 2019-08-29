Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

29.08.2019 09:55

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA