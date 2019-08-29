Irak kuzeyinde terör hedefleri vuruldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
29.08.2019 09:48
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu" denildi.
Kaynak: DHA