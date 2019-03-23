Irak Kuzeyinde Terör Hedefleri İmha Edildi

IRAK kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: DHA