Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında PKK hedeflerinin vurulduğunu, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA