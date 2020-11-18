Irak kuzeyinde araç kazası: 2 şehit, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Irak kuzeyinde araç kazası: 2 şehit, 1 yaralı

18.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:00
Irak kuzeyinde araç kazası: 2 şehit, 1 yaralı

Irak kuzeyinde araç kazası: 2 şehit, 1 yaralıMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe- Kaplan Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında, 1 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerden 1'inin de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Irak kuzeyinde araç kazası: 2 şehit, 1 yaralı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe- Kaplan Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında, 1 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerden 1'inin de kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe- Kaplan bölgesinde, 18 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen araç kazasında, 1 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevk edilen 1 kahraman silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine taziye dilekleri iletilirken, yaralı asker için de acil şifa dileğinde bulunuldu. 

Haber:  ANKARA


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması
Kayseri saldırısının failinin, MİT operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berk Oktay Şafak Sezer Öykü Karayel Mustafa Topaloğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Caner Erkin Ersun Yanal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Milli Kasım Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak kuzeyinde araç kazası: 2 şehit, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 23:07:50. #1.15#
title