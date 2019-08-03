Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA