Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA
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