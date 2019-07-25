Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli, İrak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu,6 terörist daha etkisiz hale getirildi.Böylece bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu."

Kaynak: DHA