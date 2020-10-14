Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:13
Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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