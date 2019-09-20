Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

20.09.2019 09:23
Irak kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA/DHA


Kaynak: DHA
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