Irak kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi."

ANKARA, -

Kaynak: DHA