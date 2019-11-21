Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu
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Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

21.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:57
Irak kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride aranan olmak üzere 4 'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'Gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

 


Kaynak: DHA
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