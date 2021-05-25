Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu denildi.

Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
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